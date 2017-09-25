Обязательный техосмотр автомобилей в Украине планируют вводить поэтапно
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2017-09-21 20:06
Обязательный техосмотр автомобилей в Украине планируют вводить поэтапно
В Мінінфрастуктури рассказали о планах по возврату обязательного техосмотра транспортных средств. По заявлению руководства ведомства, вводить контроль поэтапно.
Вопросы контроля технического состояния транспортных средств обсуждался на встрече представителей Министерства инфраструктуры, главного сервисного центра МВД, ГП «Госавтотрансниипроект» с полномочным министром посольства Литовской Республики в Украине Гвидасом Керушаускасом. Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, неисправные автомобили являются одной из причин ДТП и аварийности на дорогах, передает Rus.Media.
«Это влияние может быть уменьшено, если будут введены адекватные меры по усовершенствованию системы технического осмотра. Необходимой составляющей является более четкий, прозрачный и упрощенный ряд правил для применения в автотранспортной отрасли промышленности и контрольно-исполнительными органами», — подчеркнул заместитель министра.
Анонсировав поэтапное введение обязательного технического осмотра, заместитель министра отметил, что необходимые нормативно-правовые акты уже подготовлены и вступят в силу в 2018 году. «Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованные НААУ, которые имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и отвечают всем требованиям, установленным действующим законодательством», — добавил Юрий Лавренюк.
С 2011 года обязательное ТО проходят только транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки. По словам Юрия Лавренюка начиная с 2018 года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, Директив ЕС и требованиям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, талон о прохождении ТО должны будут иметь все автомобили, заезжающие в Евросоюз из Украины. Кроме этого техосмотра планируется сделать обязательным при первой регистрации и перерегистрации ТС.