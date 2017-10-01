Обязательно пристегните детей! Сеть поразила поучительная история о ДТП в США
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2017-09-30 22:06
Обязательно пристегните детей! Сеть поразила поучительная история о ДТП в США
Женщина поделилась страшным опытом, который ей пришлось пережить.
Американка Дженна Касадо Рэбберман из штата Пенсильвания произвела настоящий фурор в сети, поделившись поучительной историей о чудесном спасении ее сыновей в ужасном ДТП, благодаря детских автокресел, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Medialeaks.
Женщина возвращалась домой на своем автомобиле с двумя маленькими сыновьями (два года и полтора месяца), когда в нее врезалась другая машина. При лобовом столкновении Honda CRV женщины получила серьезные повреждения — вся смята передняя часть авто. Сама она тоже пострадала, но обращает внимание на другое: несмотря на серьезность аварии, с ее детьми все в полном порядке благодаря тому, что они ехали в детских креслах и были хорошо пристегнуты.
“Вчера мы остановились купить молока по дороге домой из детского сада. Мы были в нескольких минутах от дома. В нас врезался другой автомобиль. Вы никогда не думаете, что это может случиться с вами. У моих мальчиков нет ни царапины, но врачи сказали, что все могло быть иначе, если бы я не потратила лишние две минуты на то, чтобы убедиться, что они правильно пристегнуты”, — рассказывает Рэбберман.
Для того, чтобы другие люди убедились в необходимости установки детских автокресел в своих машинах, женщина поделилась фото, на котором изображены страшные последствия ДТП.
“Вот почему вам каждый раз нужно правильно пользоваться своих детей в автокреслах. Даже когда они кричат, потому что ремни стягивают их слишком туго. Даже когда они жалуются на застежку на груди или то, что будут сидеть повернутыми в обратную сторону”, — подписала она снимок.
Пост Дженны получил колоссальный отклик как для истории уровня “только для друзей”: им поделились более 260 тыс. пользователей Facebook.
“Мамы и папы, возьмите на заметку: пристегивайте малышей, даже если вы просто поехали в магазин на другой стороне улицы”, “Блин, будет что показать множеству моих друзей, в которых я вижу непристегнутых детей”, “Будьте ответственными, родители. Вашу машину можно заменить. Ваших детей нет”, — отреагировали пользователи на пост Рэбберман.