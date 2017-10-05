Объявлены украинские цены обновленного Nissan Qashqai
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2017-10-04 19:15
Объявлены украинские цены обновленного Nissan Qashqai
Обновленный Nissan Qashqai уже в Украине. Модель будет представлена в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Цены объявлены, а официальные дилеры готовы принимать заказы.
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Обновленный Nissan Qashaqai автопроизводитель представил на Женевском автосалоне весной текущего года. Кроссовер получил новую хромированную вставку на решетке радиатора, превратился передний бампер, задние фонари и затемненные противотуманные фары. Изменился и список опций: модель стала первым европейским «Ниссане» с системой полуавтономного вождения ProPilot, передает Rus.Media.
В Украине модель предлагается с двумя бензиновыми моторами: 1.2-литровым (115 л. с.) и 2.0-литровым (144 к. с.), а также с 1.6-литровым турбодизелем, который развивает 130 л. с. Передне – и полноприводная версии могут комплектоваться механической коробкой передач или вариатором Xtronic.
Во всех комплектациях модель оснащена шестью подушками безопасности и набор систем активной безопасности, в который вошли антиблокировочная система, электронная система распределения тормозных усилий и контроля устойчивости, а также система помощи при начале движения на подъеме. Кроме того, в перечень стандартного оснащения круиз-контроль с функцией ограничения скорости, Bluetooth, системы контроля давления в шинах и автоматической остановки и запуска двигателя, светодиодные ходовые огни и задние фонари, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией «одно касание», подогрев передних сидений и регулируемое в шести направлениях водительское кресло.
В комплектации Visia, кроме стандартного оборудования, предусмотрен кондиционер, аудиосистема AM/FM/CD с четырьмя динамиками и 16-дюймовые стальные колесные диски. Минимальная стоимость автомобиля в комплектации Visia – 551 640 грн.
В дополнение к общему для трех комплектаций стандартного набора для Nissan Qashqai Acenta предусмотрены датчики дождя и света, двузонный климат-контроль, кожаная отделка рулевого колеса и рычага КПП, задний центральный подлокотник, электроподогрев лобового стекла, электропривод складывания зеркал заднего вида, передние противотуманные фары, аудиосистема AM/FM/CD с шестью динамиками, сидения переднего ряда с поясничной поддержкой (пассажирское с регулировкой по высоте) и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Минимальная стоимость комплектации Acenta – 611 340 грн.
В качестве опции предлагается комплект Safety, включает интеллектуальную систему экстренного торможения (FEB), системы распознавания дорожных знаков (TSR), контроля рядности движения (LDW), автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) и внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения. Клиенту такой пакет обойдется 18 410 грн.
Кроме того, в комплектации Acenta можно установить Navi пакет, включающий многофункциональную мультимедийную и навигационную систему Nissan Connect, камеры заднего вида и антенны «акулий плавник». Стоимость комплекта на 1 октября – 34 190 грн.
В максимальной комплектации Tekna обновленный Nissan Qashqai стоит от 846 730 грн. Кроме стандартного для всех трех комплектаций набора оснащения, клиенту предлагают: кнопку запуска двигателя, системы доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и багажника, кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) и распознавания движущихся объектов (MOD). В салоне – многофункциональная мультимедийная и навигационная система Nissan Connect с шестью динамиками, внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, сиденья первого ряда в стиле «моноформа» с кожаными вставками (водителя с электрорегулировками). Кроме того в максимальной комплектации модель оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, панорамной стеклянной крышей с рейлингами, антенной «акулий плавник», передними LED-фары с системой адаптивного освещения и тонированными задними окнами. Также в топовой комплектации предусмотрен пакет Safety.
В качестве опции предлагается аудиосистема BOSE стоимостью 18 140 грн и пакет Safety Plus (23 670 грн), включающий системы помощи при парковке (IPA), предупреждение о перекрестном движении позади автомобиля (CTA), контроля усталости водителя (DAA) и мониторинга «слепых зон» (BSW). Цены актуальны на 1 октября 2017 года.
Любители максимального комфорта могут дополнительно заказать пакет Nappa, что предусматривает отделку сидений натуральной кожей Nappa и функции «памяти» регулирование внешних зеркал заднего вида и настройки передних сидений. Обойдется такой пакет и повышенная любовь к комфорту 34 190 грн.