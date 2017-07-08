Обеденный перерыв: посиделки черниговских воробьев (Фото)

magictr | 08.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Лето – замечательная пора года. Это пора отдыха и роста. Вокруг все пестрит многоцветием, красота да и только. Идя по парку, увидел такую картинку, и, видимо, не картинку, а сюжет. Конечно, фотокамера уже в руках и мгновенно снимаю, как родители-воробьи кормят своих малышей.

Такую картинку, наверное, каждый из вас наблюдал. Они такие маленькие пушистые жовторотики. Кричат, визжат и спорят, кому первому дать что-то поесть.

Так и растут по законам природы. Родители вечно учат и выводят в широкий мир деток, а уже дальнейшая жизнь зависит от каждого.

Фотосюжет и текст Виктора Кошмала

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