Об Украине, о спорте, о планах рассказал Фонсека
2016-12-27 07:47
Об Украине, о спорте, о планах рассказал Фонсека
Главный тренер донецкого “Шахтера” Паулу Фонсека в программе “Кто я?” рассказал о суперопит в Украине, игроков, которых опасается и планы на 2017 год.
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“Прошлый год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Полгода я провел в “Браге”, где мы достигли главной цели – выиграли Кубок Португалии. Для нас это было очень важно, передает Rus.Media.
А потом наступил украинский период. Я переехал сюда. В Украине все закрутилось совсем по-новому. Суперопит, новые люди – все иначе. Войду в новый год с отличным настроением, поскольку верю – его кульминацией будет наша победа. Мы завоюем все запланированные трофеи.
Я абсолютно готов ко всему, ведь я являюсь тем, кто очень любит много шутить, смеяться, но главное – правильные моменты. Теперь самое время, потому что приближаются праздники, Рождество и Новый год. Сейчас люди просто обязаны улыбаться и шутить друг над другом. Но будьте уверены: если надо мной пошутят или разыграют, то посмеяться у них не получится. Потому что потом последует мой ответ, а там уже посмотрим, чья шутка лучше.
Кто самый опасный в команде игрок и от кого ждать сюрпризов, подколов и розыгрышей? Дентинью, Дарио и Фред. С этими надо быть осторожным”, – признался Фонсека.