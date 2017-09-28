О смертельной аневризме головного мозга говорят безобидные симптомы
2017-09-27 22:11
О смертельной аневризме головного мозга говорят безобидные симптомы
Реальная история из жизни одной американки .
Запомните ее историю и у вас будет больше шансов выжить!, передает Rus.Media.
Мать 4-х детей жаловалась на головную боль, а через два дня мучений она умерла. Врачи хотят, чтобы все запомнили эти симптомы!
Знакомьтесь, это — Ли Бродвей из Северной Каролины (США) – мама четверых детей.
Женщина родилась в Германии, где его отец нес службу в Военно-воздушных силах. Когда семья вернулась в Соединенные Штаты, Ли отправили в среднюю школу Западной Шарлотты. Там она познакомилась с Эриком – любовью всей ее жизни.
Несколько лет назад они стали мужем и женой. У пары было счастливую совместную жизнь. Оно продолжалось до тех пор, пока судьба не сделала неожиданный поворот. 1 апреля 2017 года начала жаловаться на сильные головные боли.
Женщина всегда страдала мигренью, но на этот раз дела шли очень плохо. Эрик как можно скорее повез ее в больницу. В машине Ли буквально извивалась от боли. Было ясно, что ситуация серьезная. Но насколько?
В медучреждении несчастной поставили неутешительный диагноз – аневризма головного мозга. Несмотря на ее красноречивые мучения, врачи надеялись, что состояние не настолько критическое. Считали, что проблему решит операция. Эрику такой прогноз принес утешение.
Но скоро вместо чувства относительной безопасности пришло опустошение. Через несколько часов мужчины сообщили, что оказались осложнения. Медики не могли ничем помочь…
3 апреля, через два дня после прибытия в больницу, умерла.
Адаир (22 года), Авери (16), Алекс (10) и Адриен (8) не могли оправиться от шока. Для них смерть матери стала полной неожиданностью. Никто из детей не был дома, когда стало плохо. Лишь позже они узнали, что с ней.
Она ушла из жизни в 41 год. Оставила свою семью и многочисленных друзей в удручающе трауре… Но даже после своей смерти она делает добрые дела – женщина пожертвовала свои органы. Они уже спасли не одну жизнь. Возможно, это утешение для его родных.
К сожалению, от аневризмы головного мозга никто не застрахован. Это состояние характеризуется выпячиванием стенки артерии вследствие ее истончения или растяжения. Она расширяется и оказывает давление на окружающую ткань. Но не стоит говорить о обязательный фатальный конец. Много людей живут с аневризмой много лет и даже не подозревают, что в их голове что-то не так. Опасность возникает, когда артерия сильно раздувается или разрывается.
Если вы заметили эти симптомы, обратитесь к врачу:
чрезвычайно сильная головная боль;
тошнота;
спазм;
усталость или обморок;
онемение части лица;
светочувствительность;
скована шея.
Семьи Ли можно только сочувствовать. Мы надеемся, что вы запомните ее историю и будете еще внимательнее к себе и своим близким. Иногда вроде бы безобидные симптомы говорят о сложной ситуации со здоровьем.