О признаках «дешевой» женщины. Поспорить трудно
2017-09-29 12:34
О признаках «дешевой» женщины. Поспорить трудно
Рассказала Эвелина Хромченко.
Есть женщины неухоженные, есть экстравагантные, элегантные, ультрамодные, а есть «дешевые», передает Rus.Media .
Вот о них мы сегодня и поговорим. Самый дешевый способ — это не недостаток денежных средств и не дефицит брендовых вещей у тебя в гардеробе. Это — явный перебор в отношении своего внешнего вида. О таких женщинах часто вспоминает модный эксперт Эвелина Хромченко, которая учит нас хорошо выглядеть не только для себя, но и для окружающих.
Она четко дала понять, какой женский образ считает «дешевым». Большое количество стразов, животных принтов, рваные джинсы, дерзкий макияж, большое количество аксессуаров и даже кричащий дизайн ногтей — все это только портит настоящую женскую красоту, превращая тебя в новогоднюю елку. Но есть еще и другие приметы. Мы познакомим тебя с явными признаками «дешевой» женщины, по мнению модного эксперта.
Дешевый вид
Зависимость от брендов
Есть категория женщин, для которых не так важен вид вещи, как надпись на этикетке. Даже если вещь из коллекции 2004 года, они ее купят и будут носить с гордо поднятой головой, и еще станут рассказывать всем, что это Dior или Hermes.
Нельзя завоевать симпатию и уважение окружающих, выставляя напоказ бирки с известными фамилиями дизайнеров, если вещи между собой абсолютно не сочетаются. Откровенный перебор с брендовыми вещами выглядит очень дешево и нелепо.
Высокомерие
Ничто так не украшает женщину, как простота и скромность. «Дешевую» женщину можно распознать не только по кричащей одеждой, но и по манере поведения, которая довольно часто вызывает. Это и высокомерие по отношению к водителям такси, официантов, консультантов в магазинах — людям, которые не могут достойно ответить в данный момент.
Такие женщины любят обсуждать других, обливая их немалым количеством гадостей. Элегантные женщины себя так не ведут.
Не в том месте, не в то время
«Дешевые» женщины ошибочно считают, что яркий внешний вид — залог привлекательности и главное женское оружие. Они собираются в супермаркет или на рынок как на какой-то праздник. Мусор выбросить или собаку выгулять они выходят при полном параде. Так, женщина всегда должна быть ухоженной и опрятной, но она должна понимать, где нужно появляться в парадном виде.
Как же нелепо выглядят размазанные черные тени и красная помада в спортзале или мини-юбка на кладбище, а еще хуже — блестящий макияж и сексуальное короткое платье в церкви на Пасху.
Роскошь в кредит
Финансовые возможности не всегда позволяют женщине покупать те вещи и косметику, которые она хочет. Но когда ты видишь в троллейбусе женщину всю из себя, в дорогой шубе и с последним айфоном, то невольно задумываешься, что же такая мадам едет не на своем авто, а в этом сарае. Так, у всех бывают случаи, когда надо подскочить на общественном транспорте, даже если у тебя в гараже 4 люксовых авто.
Но сейчас речь идет о женщинах, которые недоедают, сидят дома без света и горячей воды, по уши в долгах, но покупают крутые вещи. Это самый верный признак не то что «дешевой» женщины, а нищенского образа жизни. Такая женщина не умеет расставлять приоритеты, и даже если на нее клюнет степенный мужик, она просто его обанкротит или сведет с ума потребительскими истериками.
Мужчина-кошелек
«Дешевая» женщина выбирает мужчину по материальному состоянию. Она будет с ним до тех пор, пока он ее обеспечивает. Деньги закончились — пора искать другого.
Если у него будут временные финансовые трудности, она не будет ему поддержкой, а просто уйдет. Если человек инвестирует капитал в какое-то дело, ей просто не хватит ума и терпения подождать пару месяцев, чтобы жить в итоге еще роскошнее.
Обычно у таких женщин дети от каждого из покровителей находятся на воспитании у родителей, а они ищут спонсора до тех пор, пока не потеряют молодость и привлекательность. А потом жареная картошечка и вещи из секонда.
Совет редакции
Дешевые образы, чувства и отношения очень часто встречаются в нашей жизни. Но это совсем не украшает женщину. Следи за собой, найди свой стиль, интересуйся трендами, но не переграй с их использованием. Читай, учись, путешествуй, будь музой для любимого человека, и ты будешь не яркой этикеткой, а настоящей роскошной женщиной.