О полезных свойствах глинтвейна, для здоровья рассказали специалисты
2017-10-09 20:23
О полезных свойствах глинтвейна, для здоровья рассказали специалисты
Имбирь укрепит иммунитет, а кориандр защитит от инфекций.
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Ученые разобрали всемирно известный напиток на компоненты и выявили полезные свойства каждого из них, передает Rus.Media. Исследователи пришли к выводу, что комплексно напиток в небольших дозах очень полезен для организма.
Глинтвейн в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Историей данный напиток уходит еще во времена Древнего Рима, где напитка пытались придать изысканный аромат, экспериментируя с пряностями. В результате ученые выяснили, что имбирь благоприятно усиливает иммунную систему человека, задействуя что в нем содержится витамин С, а доля спирта, которая всегда содержится в любом сорте вина, помогает в профилактике заболеваний простудного типа.
Также исследования показали, что кориандр, добавляется в процессе приготовления глинтвейна, обладает свойствами, способными погасить очаги инфекций на ранних стадиях их развития.