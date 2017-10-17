О личном: Ольга Фреймут согласилась на честный разговор о самых главных мужчин
2017-10-17 18:47
О личном: Ольга Фреймут согласилась на честный разговор о самых главных мужчин
Теледива Ольга Фреймут поделилась своими удивительными историями о личной жизни, вспомнив главных мужчин, которые сыграли ключевые роли в ее судьбе.
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Знаменитая блондинка согласилась на честный разговор со своей коллегой Натальей Влащенко, передает Rus.Media.
О личной жизни телеведущей Ольги Фреймут журналисты узнают буквально по крупицам, составляя сложные пазлы, скрытые неординарной звездой, воедино. Казалось бы, уже ни для кого не является секретом то, что сейчас знаменитая блондинка в счастливом браке с Владимиром Локотко, а также воспитывает троих детей.
Но вряд ли кто-нибудь мог предположить, что Ольга Фреймут на днях согласится на предельно откровенное интервью в прямом эфире канала ZIK “Первые-вторые”, в которой рассказала своей коллеге Наталье Влащенко о личной жизни.
Первый мужчина стал ее экс-супруг Нил Митчелл, отец старшей дочери Ольги Фреймут, Златы Митчелл.
“Мой первый мужчина – это мужчина моего периода рагульства, когда я носила подкожную куртку и туфли на абсцесс, Которые тикали.”
Примечательно, что от британца Нила Митчелла Ольга Фреймут ушла, будучи беременной Златой. Знаменитая телеведущая призналась, что не видела дальнейшего будущего с этим мужчиной, потому что вернулась из Британии в Украине. Примечательно, что с Нилом тогда еще будущая знаменитость была лишь помолвлена, и замуж за него так и не вышла.
“Он не моего менталитета, ужасно ревновал, мне с ним было скучно. Он был агрессивный, неприятный, мне стал неинтересен … Я поняла, что моему ребенку такого отца не нужно.”
Далее Ольга Фреймут рассказала о том, что по возвращению в Украину встретила своего будущего мужа Александра. Зная о том, что звезда находится в положении, мужчина предложил ей руку и сердце спустя всего лишь 2 дня после знакомства и отметил, что она – любовь всей его жизни.
Так, брак Ольги Фреймут и Александра Ракоїда длился два года.
Не обошла вниманием Ольга Фреймут тему своей первой школьной любви-Володи Кравца, который, по словам телеведущей, сделал роковую ошибку, изменив ей с одноклассницей. С тех пор Володя Кравец стал ее любимым персонажем, о жизни которого Ольга Фреймут, уже став ведущей шоу “Подъем”, рассказывала чуть ли не каждое утро.
“Моя Первая любовь – одноклассник Володя Кравец. Он мне потом изменил с однокласснице, и лучше бы он этого не делал Он был высокий, красивый, пользовался популярностью у девушек.
Последний раз видела его на Пасху 4 года назад, ехала мимо его дом на красивой модной английской машине. Я ехала с дочкой из Карпат, остановила возле его дома, и не поленилась через болото прийти к нему (а он живет в деревне) ”.