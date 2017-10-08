О каких заболеваниях может рассказать язык?
2017-10-08 16:43
О каких заболеваниях может рассказать язык?
Язык – главное средство коммуникации между людьми.
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Однако, иногда язык может много чего рассказать и своему хозяину. Например, предупредить его о ряд опасных и серьезных болезней, передает Rus.Media.
1. Белый налет на языке
Если на языке проявляется белый налет – это первый признак проблем с кишечником, которые могут привести к тяжелым последствиям. Также к белого налета добавляется неприятный запах изо рта. Если вы узнаете эти симптомы – немедленно идите на прием к гастроэнтерологу.
2. Желтый налет на языке
Образования желтого цвета, покрывающие язык, могут свидетельствовать о проблемах с печенью и желчевыводящими путями. Однако, кроме этого диагноза, желтый налет может выдавать курильщика или кофемана. Для профилактики проблем с печенью постарайтесь неделю не употреблять ни кофе, ни сигарет. Если налет не исчезнет – следует немедленно обратиться к врачу.
3. Черный налет на языке
Речь, что имеет черный цвет, четко сигнализирует о том, что следует обратиться к терапевту. Если ваша речь чернеет при повышенной температуре – скорее всего, у вас ангина. А если черный налет проявляется при нормальной температуре – в организме зажжен один из органов.
4. Коричневый налет на языке
Если ваш язык приобретает коричневый оттенок, значит простуда превращается в пневмонию. Заметим, что появление налета на той или иной стороне языка говорит о заболевании соответствующего легочного мешочка. Если же налет образуется с двух сторон языка – это означает наиболее тяжелый вид пневмонии – двусторонний.
5. Белые пятна на языке
Образование белых пятен на языке – следствие употребления некачественной пищи, ополіскуючого средства или зубной пасты. Однако, если параллельно с образованиями таких пятен наблюдается снижение иммунитета – это четкий признак кандидоза. Следующей стадией болезни станет появление творожных комочков и полное заполнение ими всей полости рта. Рекомендация простая – немедленно отправляйтесь в поликлинику за консультацией врачей.