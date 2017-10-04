О каких подарках мечтают мужчины?
2017-10-03 16:07
О каких подарках мечтают мужчины?
Трусы, носки, «мыльно-рильні» принадлежности, хороший алкоголь …
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Безусловно такие вещи представителям сильного пола всегда пригодятся, к тому же позволяют женщинам не ломать голову над выбором. Нужно лишь знать размер и его преимущества и для бюджета не накладно, особенно в нынешнее время. Но про такие подарки мечтают мужчины?
Стоит признать, что если человек что-то очень сильно захотел приобрести, то непременно этого добьется, и сделает подарок себе сам. Вряд ли вторая половина сразу же узнает об этом. Скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем мужчина например, пригласит вас покататься с ним на лодке или во время домашнего ремонта неожиданно достанет из кейса новенький перфоратор. На вопрос, откуда у тебя это и почему я ничего не знаю, он скромно промолчит, продолжая сосредоточенно проделывать отверстие в стене или упорно грести веслами. Ведь мужчины известны скромниками и про свою новую покупку они не станут кричать на весь мир (разве что поделятся своей радостью с приятелем или соседом по гаражу). Через несколько мгновений удивление и возмущение супруги изменится восхищением: «Как здорово у тебя получается! Какой ты у меня молодец!».
Хотя известны случаи, когда жены подносили в подарок мини-мойку, лодочный мотор, часы и даже грязевую резину на внедорожник … Видимо, очень хорошо знали интересы своего любимого.
Желанными подарками вполне могут стать стильные аксессуары, модная одежда и обувь, товары для спорта, отдыха и туризма, поварские принадлежности (много мужчин любят и умеют очень вкусно готовить), а также товары для здоровья.
Также отличными подарками будут инструменты, автотовары, бытовая техника и различная электроника.
Еще стоит присмотреться интересные принадлежностями для хобби, возможно ваш мужчина рыбак или охотник. собирает монеты или редкие книги.
Поэтому, если хотите по-настоящему удивить и подарить желаемый подарок, но не разбираетесь в предмете и ограничены в финансах, вы можете приобрести сертификат на приемлемую для вас сумму. Остальные вопросы (доплата, выбор модели, сопутствующего оборудования и прочее) муж решит сам!