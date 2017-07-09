О чем стоит помнить кормящие маме летом
Чтобы грудное вскармливание было комфортным для ребенка и мамы, читайте наши важные советы.
А может мама, которая кормит позволить себе поплавать? Противопоказаний для этого нет. Важно, чтобы купальник не пережал грудь. Выйдя на берег, переоденьтесь в сухое и сразу приложите малыша к груди, чтобы не допустить лактостаза.
Загорать тоже можно, но не топлес и не на животе. Нельзя подставлять железы прямым лучам солнца и нажимать на них всей своей тяжестью.
Если во время трапезы малыша отвлекают комары, используйте сетку-накідку. Средство защиты можно купить или пошить.
Эфирные масла тоже отпугивают насекомых. Главное, чтобы у малыша не было на них аллергии.
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От клещей помогают только специальные средства, и чаще всего они опасны для младенцев. Чтобы не столкнуться с этими насекомыми, не ходите по лесу в открытой одежде, на дачном участке регулярно косите траву и обрабатывайте растения протикліщовими препаратами, собирать прошлогодние листья.
Не забывайте о том, что малыш может перегреться под солнечными лучами, получить ожог или тепловой удар. Не кормите его на открытом солнце, даже в тени прикрывайте голову крошки легкой панамкою. И про себя тоже помните. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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