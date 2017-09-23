О чем говорит горечь во рту по утрам
2015-05-10 07:50
О чем говорит горечь во рту по утрам
Что делать, если вас беспокоит горьковатый привкус во рту?
Ощущение горечи во рту по утрам может иметь разные “родословные”, но медики привыкли квалифицировать его, прежде всего, как симптом больших проблем с печенью. Когда горьковатый привкус дает о себе знать практически регулярно и сопровождается множеством других тревожных примет, это может означать одно – пришло время для неотложного визита к гепатологу. Рассуждения о том, что “все само пройдет”, можно считать преступлением по отношению к собственному здоровью.
Утреннее горькое послевкусие, равно как и горечь во рту после еды, часто свидетельствует о том, что в пищеводе оказалась желчь. Соответственно, следует сделать вывод о сбоях в работе желчного пузыря. Там вполне могли образоваться камни, присутствие которых распознается по характерным коликами в правом подреберье и другим классическим признакам холецистита. Впрочем, при похожих симптомах иногда имеет смысл заподозрить и образование камней в печени – ведь, по большому счету, желчь способна застаиваться и в том, и в другом органе.
Тяжесть и боли в правом боку под ребром на фоне явственной горечи во рту по утрам, вздутие живота, расстройства стула – по этому набору признаков врачи часто распознают цирроз. Он нередко становится “логическим” завершением холецистита или гепатита. Риск цирроза подвержены люди, которые злоупотребляют алкоголем и курением, а также в силу своей профессиональной деятельности вынуждены контактировать с ядовитыми и токсичными веществами. В идеале им всем не мешало бы периодически проходить курс очищения и восстановления печени, да только занимаются этим немногие.
Нужно ли “лечить” утреннюю горечь во рту?
Если полистать различные “народные лечебники”, то можно найти немало рецептов, действие которых направлено на устранение ощущения горечи во рту утром, причем природа этого явления в них совсем не затрагивается. Например, встречаются рекомендации, связанные с регулярным употреблением внутрь настоя ромашки – он известен как средство борьбы с воспалениями, а появление горького привкуса и рассматривается как симптом воспалительных процессов в организме.
Конечно, настой ромашки можно отнести к сравнительно безвредным снадобьям, ведь его можно давать даже детям грудного возраста. Можно еще вспомнить о свойствах кукурузного масла, но лечить “наобум” горечь во рту все же не стоит, так как сначала все же нужно разобраться с ее причинами.
“Виновными” в этом случае могут оказаться не только печень или желчный пузырь. Жалобы на то, что “горчит во рту” медикам порой приходится слышать от больных с хроническим гастритом, поражениями двенадцатиперстной кишки и даже при инфицировании десен.
Что делать, если вас беспокоит горьковатый привкус во рту?
Ответ на этот вопрос однозначен – обратиться к врачу. Возможно, вам предложат пройти гастроскопічне обследование органов пищеварения. Во всяком случае, специалистом будет поставлен четкий диагноз и назначено эффективное лечение. Бывает и такое, что горечь во рту по утрам квалифицируется специалистом как один из признаков повышенной кислотности желудка, и тогда лучшим решением проблемы станет коррекция питания. Жирную, жареную, кислую, соленую и острую пищу, а также любые бобовые лучше исключить из рациона вообще, а вместо них отдать предпочтение кашам из цельных злаков, особенно из гречневой крупы, и салатов из свежих фруктов и овощей.