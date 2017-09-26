О чем говорили Трамп и Порошенко
2017-09-22 08:38
О чем говорили Трамп и Порошенко
Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке.
Белый дом рассказал о встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко, передает Rus.Media.
Об этом говорится в сообщении администрации президента США.
“Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонительных возможностей, а также призвал президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшения бизнес-климата страны”, — говорится в сообщении.
Также Трамп подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, лидеры стран обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.
Как сообщалось, президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штатов Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными.
Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности, а также то, что сотрудничество Украины со странами-партнерами в поддержке реформ будет продолжаться.
Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.