О чем говорят жировые отложения на разных частях тела

despravda | 17.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-17 21:15

О чем говорят жировые отложения на разных частях тела
Жир, который находится в той или иной части тела, говорит о том, что в организме есть какие-либо нарушения…

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Как известно, фигура каждой женщины уникальна и имеет свои особенности, передает Rus.Media. Одни дамы обладают аппетитными формами, другие – настолько стройны, что у них нельзя заметить ни грамма жира.

Что касается жировых отложений, то они могут быть расположены в различных зонах тела. Жир, который находится в той или иной части тела, говорит о том, что в организме есть какие-либо нарушения.

Жировые отложения на боках

Если вы заметили, что на боках появились жировые складки, это говорит о том, что нарушена работа щитовидной железы, а жир «заставляют» откладываться в этих местах тиреоидные гормоны. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее откладывание жира в этих местах, недостаточно только соблюдать диету, нужно также избегать употребления тяжелых металлов, которые содержатся в воде из-под крана и в зубной пасте. Если же они уже есть в организме, нужно постараться вывести их как можно быстрее.

Жировые отложения на животе

Вы, наверное, обратили внимание на то, что жир способен откладываться в области живота даже у худых людей. Это говорит о том, что человек длительное время испытывает сильный стресс. Учеными давно замечено, что при стрессах и депрессиях, жировые отложения появляются, в первую очередь, именно на животе. Для начала нужно привести в порядок нервную систему, рекомендуется пропить курс успокаивающих трав. Только потом можно избавляться от накопленного жира на животе.

Жировые отложения на спине и бедрах

Если жир на бедрах выглядит более или менее привычно, то жировые валики на спине выглядят безобразно. Женщинам с таким «довеском» на спине очень непросто подобрать одежду, нельзя, например, надеть облегающее платье или красивое кружевное белье.

Жировые отложения на бедрах и спине говорят о том, что их владелица очень любит мучные изделия и сладости, которые содержат большое количество углеводов. В результате в крови начинает вырабатываться большое количество инсулина. Для того, чтобы избавиться от жира в этих местах, нужно просто отказаться от быстрых углеводов, батон, например, желательно заменить зерновыми хлебцами, а сладости – медом и фруктами.

Полные икры и толстые коленки

На такие жировые отложения многие женщины просто не обращают внимания. Такой дефект совершенно не мешает надевать разные наряды, к тому же, толстые коленки и бедра можно удачно скрыть брюками. Однако, обладательницы такого добра, все равно, на подсознательном уровне чувствуют дискомфорт и тяжесть.

Жир в этих местах образуется от чрезмерного увлечения солеными и сладкими продуктами. В результате в организме в области икр и лодыжек начинает накапливаться лишняя жидкость. Решение одно – нужно сократить до минимума количество соленой и сладкой пищи. Кроме того, рекомендуется устраивать разгрузочные бессолевые дни, один раз в неделю.

Жировые отложения на груди, в верхней части рук и на внутренней стороне бедер

Здесь перечислены гормонозависимые места, а жир, который скапливается на этих участках тела, говорит о том, что в крови содержится большое количество женского гормона — эстрогена. В этом случае необходимо посетить гинеколога-эндокринолога, который назначит лечение.

Похожие записи

Об авторе

despravda