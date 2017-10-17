О чем говорят жировые отложения на разных частях тела
2017-10-17 21:15
О чем говорят жировые отложения на разных частях тела
Жир, который находится в той или иной части тела, говорит о том, что в организме есть какие-либо нарушения…
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Как известно, фигура каждой женщины уникальна и имеет свои особенности, передает Rus.Media. Одни дамы обладают аппетитными формами, другие – настолько стройны, что у них нельзя заметить ни грамма жира.
Что касается жировых отложений, то они могут быть расположены в различных зонах тела. Жир, который находится в той или иной части тела, говорит о том, что в организме есть какие-либо нарушения.
Жировые отложения на боках
Если вы заметили, что на боках появились жировые складки, это говорит о том, что нарушена работа щитовидной железы, а жир «заставляют» откладываться в этих местах тиреоидные гормоны. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее откладывание жира в этих местах, недостаточно только соблюдать диету, нужно также избегать употребления тяжелых металлов, которые содержатся в воде из-под крана и в зубной пасте. Если же они уже есть в организме, нужно постараться вывести их как можно быстрее.
Жировые отложения на животе
Вы, наверное, обратили внимание на то, что жир способен откладываться в области живота даже у худых людей. Это говорит о том, что человек длительное время испытывает сильный стресс. Учеными давно замечено, что при стрессах и депрессиях, жировые отложения появляются, в первую очередь, именно на животе. Для начала нужно привести в порядок нервную систему, рекомендуется пропить курс успокаивающих трав. Только потом можно избавляться от накопленного жира на животе.
Жировые отложения на спине и бедрах
Если жир на бедрах выглядит более или менее привычно, то жировые валики на спине выглядят безобразно. Женщинам с таким «довеском» на спине очень непросто подобрать одежду, нельзя, например, надеть облегающее платье или красивое кружевное белье.
Жировые отложения на бедрах и спине говорят о том, что их владелица очень любит мучные изделия и сладости, которые содержат большое количество углеводов. В результате в крови начинает вырабатываться большое количество инсулина. Для того, чтобы избавиться от жира в этих местах, нужно просто отказаться от быстрых углеводов, батон, например, желательно заменить зерновыми хлебцами, а сладости – медом и фруктами.
Полные икры и толстые коленки
На такие жировые отложения многие женщины просто не обращают внимания. Такой дефект совершенно не мешает надевать разные наряды, к тому же, толстые коленки и бедра можно удачно скрыть брюками. Однако, обладательницы такого добра, все равно, на подсознательном уровне чувствуют дискомфорт и тяжесть.
Жир в этих местах образуется от чрезмерного увлечения солеными и сладкими продуктами. В результате в организме в области икр и лодыжек начинает накапливаться лишняя жидкость. Решение одно – нужно сократить до минимума количество соленой и сладкой пищи. Кроме того, рекомендуется устраивать разгрузочные бессолевые дни, один раз в неделю.
Жировые отложения на груди, в верхней части рук и на внутренней стороне бедер
Здесь перечислены гормонозависимые места, а жир, который скапливается на этих участках тела, говорит о том, что в крови содержится большое количество женского гормона — эстрогена. В этом случае необходимо посетить гинеколога-эндокринолога, который назначит лечение.