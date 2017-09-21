Нужно ставить клизмы и как понять, что у тебя склероз
2017-09-20 20:19
Нужно ставить клизмы и как понять, что у тебя склероз
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Был у врача-натуропата, он назначил клизмы для очищения организма от шлаков и пить масло для чистки печени. Можно как-то по-другому очистить организм от шлаков?
Евсеев Федор Леонидович
Уважаемый Федор Леонидович (вставая)! Настоящим уведомляем вас при информационной поддержке терапевта, к. м. н. Михаила Вихрева из клиники «Домашний доктор СПб», единственное место в организме человека, которое требует очистки от шлаков, — это тот участок мозга, в котором находится идея ставить клизму без острой необходимости. От всех шлаков, которые появляются в нашем теле, оно прекрасно избавляется естественным путем. И вы при желании можете хорошо рассмотреть в любой день, даже не по одному разу. Что же касается других веществ, которые с натяжкой можно отнести к шлаков (например, пигмент липофусцин, который откладывается почти во всех органах с возрастом и при болезнях), то их так просто не возьмешь. И неизвестно пока, чем их вообще возьмешь. А ненужные клизмы просто вымывают здоровую микрофлору, масло стаканами может вызвать панкреатит. А это гораздо хуже шлаков.
Часто бросаю ложки и вилки, несколько раз за последнюю неделю ударился об стол. Опасаюсь, что это начало бокового амиотрофического склероза, как у Стивена Хокинга. Где на это обследоваться?
Niki
Мы бы посоветовали, конечно, сделать томографию всего тела, рентген тоже общий, колоноскопию обязательно, анализы сдать все, включая слюну, спермограмму, плюс волос на ртуть и ванадий. Мало, ведь это может быть БАС, а может, энцефалит или отравление тяжелыми металлами. Но терапевт сети клиник «Семейная» Алиса Сунгурова охладила наш пыл. Она предлагает тебе сходить к неврологу и проверить рефлексы. Может быть, еще сделать энцефалограмму — просто на всякий случай. А потом, пожалуй, стоит пойти к психиатру, потому что мнительность, высокая тревожность и склонность в любом своем чихе видеть начало чумы, холеры или бокового амиотрофического склероза очень смахивают на ипохондрию — болезненную фиксацию на своем здоровье. Это психическое расстройство, которое не опасно для жизни, но сильно ее портит. При этом прекрасно лечится психотерапией.