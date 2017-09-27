Нужно ли женщинам брить зону бикини
2016-07-05 12:55
Нужно ли женщинам брить зону бикини
Согласно последним исследованиям, женщины неправильно формулируют причины бритья.
Волосы в зоне бикини были своего рода нормой в 70-е, но сегодня это уже непопулярно, а некоторым кажется и вовсе неприличным. Исследователи решили проанализировать привычки женщин, чтобы выяснить, почему же все изменилось.
В исследовании научного журнала JAMA Dermatology приняла участие группа из 3 316 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Им задавали вопросы о том, как часто они делают эпиляцию зоны бикини. Как выяснилось, 83.8% постоянно контролируют этот вопрос, и только 16.2% никогда не брились в этих местах.
Кроме того, женщины в возрастной категории 18-24 гораздо больше внимания уделяют волосяном покрова в интимных местах, чем женщины от 45 до 55. Опрошенные в возрасте 55 и вовсе, как правило, не задумываются о таких вещах.
Примечательно, что за бритья зоны бикини обычно выступают светлокожие молодые женщины. Это позволило исследователям сделать вывод, что идеалы красоты у представителей разных рас различаются.
Интересно, что на вопрос, почему же они бреются, 59 % женщин заявили, что делают это из соображений гигиены.
“Многие женщины чувствуют себя неухоженными и грязными, когда не бреются”, – заявил глава исследовательской группы Тами С. Роуэн.
Тем не менее, как оказалось, волосы в интимной зоне имеют важную роль – они служат для защиты этой области от заболеваний. Бритья защитного покрова может стать причиной проникновения бактерий. Более того, сам процесс бритья довольно травмирует – согласно одному из исследований, 3 % обращений в травмпункт с повреждениями области таза связаны с неправильным бритьем.
Еще 45.5 % женщин заявили о том, что бреются по эстетическим причинам. 55.6 % заявили о том, что делают это из соображений сексуального характера. Но, как оказалось, “быть гладкой как Барби” не всегда в тренде, заявляет доктор Иглесиа, профессор гинекологии и урологии в Медицинской школе Джорджтауна.
Так в какой же момент женщины решили, что бритье – это способ стать чище и сексуальнее?
В эру технологий утверждение о том, что медиа играют существенную роль в изменениях социальных норм, неоспоримо. Исследование этой роли в 2013 году установило, что женщины сильнее, чем мужчины подвержены давлению медиа в области красоты.
Оказалось, что популярность бритья зоны бикини связана с соответствующими образами в фильмах для взрослых, журналах и рекламе.
Согласно данным исследования 2016 года, женщины, которые бреются, имеют в два раза более партнеров, а также чаще занимаются сексом, чем те, кто не бреются совсем.
Тем не менее, эти данные можно интерпретировать как прямую зависимость между бритьем и уровнем сексуальной активности. То есть, не стоит думать, что если вы сделаете бразильскую эпиляцию, в вашей жизни станет больше секса.
Посещение врачей также подталкивают женщин к удалению волос. Из этого следует, что женщины озабочены внешним видом зоны бикини в любых условиях, даже перед незаинтересованными лицами.
Таким образом, в бритье зоны бикини есть определенные преимущества, однако, с точки зрения гигиены, лучше этим не злоупотреблять. Как заявила гинеколог доктор Гантер, целесообразнее в этом вопросе учитывать собственный комфорт.
“Это то, что вы делаете для себя, и если это помогает вам чувствовать себя увереннее – прекрасно. Но только не надо убеждать себя, что вы это делаете из соображений здоровья”, – говорит она.