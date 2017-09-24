Нужно искоренить хищения ресурсов – достаточно «не воровать» – Гройсман
2017-07-17 15:26
Нужно искоренить хищения ресурсов – достаточно «не воровать» – Гройсман
По мнению премьера, обеспечить реализацию поставленных задач можно – достаточно «не воровать» – ни на строительстве дорог, ни в сфере контроля..
По мнению Премьер-министра Владимира Гройсмана, ключевое условие всех изменений в Украине очевидно: надо искоренить хищения ресурсов и поставить человека в центр всех государственных процессов, передает Rus.Media.
Об этом глава правительства сказал в эфире телеканала передает Правительственный портал.
«Надо поставить в центре человека, и понять, что его окружает – от рождения и до преклонного возраста», – сказал глава правительства.
Он добавил, что такой подход позволяет выстроить систему и понимание, что именно нужно – от строительства детского сада до развития экономики, промышленности, реализации программ комфортной жизни, включая энергоэффективность, поддержку объектов инфраструктуры.
“Люди должны жить в нормальном доме, ходить по нормальным тротуарам, пить нормальную воду, ездить нормальным общественным транспортом, иметь досуг – это то, чем сегодня надо заниматься в рамках страны”, – отметил он.
При этом, по мнению премьера, обеспечить реализацию поставленных задач можно – достаточно «не воровать» – ни на строительстве дорог, ни в сфере контроля, в частности на таможне, ни на местном уровне, где благодаря децентрализации появились колоссальные ресурсы, и теперь необходимо их эффективно использовать на благо общества.
Владимир Гройсман добавил, что шагом на этом пути является широкое использование системы электронных закупок ProZorro, внедрение новых принципов работы таможни – переоснащенной и максимально автоматизированной.