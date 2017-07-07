Нужда за деньги: туалет на «Золотом берегу» скоро станет платным
07.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На любимом черниговском пляже «Золотой берег» установили современный туалет. Сейчас за пользование им плату не берут. Но этот бесплатный комфорт будет существовать недолго. Об этом в интервью газете «Весть» рассказал инвестор Антон Ковтун.
«Туалет на пляже пока бесплатный, но станет платным. Ведь его надо содержать. В семь утра женщина кладет мыло, час-два – его уже нет, украли. Было и жидкое мыло, но люди поломали автоматы. Бумагу воруют тоже. Поэтому будет сидеть женщина, которая будет брать за посещение туалета гривну или две, и все будет контролировать. Построим еще один туалет с двумя кабинами», – сказал Ковтун.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым