Нравятся женщины постарше? Оказывается, это особая сексуальная ориентация!
2017-10-13 14:43
Нравятся женщины постарше? Оказывается, это особая сексуальная ориентация!
Ученые установили, что симпатии к женщинам постарше можно выделить в отдельную сексуальную ориентацию.
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Мы привыкли к тому, что ориентаций две: гетеросексуальная и гомосексуальная, передает Rus.Media. Но, оказывается, мир куда интереснее и ярче!
По крайней мере, так утверждает профессор Университета Оттавы Майкл Сето, который опубликовал в издании «Архивы сексуального поведения» результаты своего исследования.
Так вот, Майкл утверждает, что сексуальный интерес к людям определенного возраста — это не прихоть, а полноценная (и отдельная!) сексуальная ориентация. А вообще все те, кто, выбирая объект страсти, прежде всего обращают внимание на возраст объекта, называются хронофілами.
Собственно, людей, которые интересуются молодыми — не прилично молодыми, а неприлично молодыми, — тоже можно отнести к этой группе.
Так что, если тебе нравятся женщины постарше (под «постарше» подразумеваются лица от 45 до 55 лет), поздравляем! Возможно, ты принадлежишь к отдельной сексуальной ориентации. (Не уверены, что тебе стоит рассказывать об этом коллегам и родителям: мы все еще живем в старозаветном обществе.)