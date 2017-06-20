Ножевые ранения и сотрясение мозга: на Черниговщине подростки поговорили «по-взрослому»
17 июня в дежурную часть Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение от персонала райбольницы, что каретой скорой помощи в медучреждение был доставлен 16-летний подросток с ножевыми ранениями живота. Подростку сразу провели хирургическую операцию. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В больницу направилась следственно-оперативная группа. Поскольку парень находился в реанимационном отделении под действием лекарств, опросить его не было возможности. Одежда юноши был заляпанный кровью, поэтому эксперты изъяли его как вещественное доказательство и направили на экспертизу. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых потерпевшего. В ходе комплекса мероприятий полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его 17-летний знакомый – студент одного из учебных заведений Прилук. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. По его словам, 17 июня в обеденное время он встретился с пострадавшим для «мужского разговора». На почве длительных неприязненных отношений между подростками завязалась драка, в результате подозреваемый получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга, а пострадавший – три ножевых ранения живота. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым