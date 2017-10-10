Новым президентом ПАСЕ избрана Стелла Кіріакідес – представительницу парламента Кипра
2017-10-10 18:31
Новым президентом ПАСЕ избрана Стелла Кіріакідес – представительницу парламента Кипра
В третьем туре представительницу парламента Кипра поддержали 132 депутата.
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Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница парламента Кипра Стелла Кіріакідес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко, передает Rus.Media.
“С третьего тура, наконец, избран президент ПАСЕ. Им стала Стелла Кириакидес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ. В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Зингериса, 132 проголосовали за госпожу Кириакидес”, – написала В. Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Она отметила, что президентство С. Кіріакідес в ПАСЕ будет самым коротким – до января 2018 года.
“Госпожа Кіріакідес – член парламента Кипра, она от группы ЭПП (англ. EPP, European People’s Party; рус. Европейская народная партия ), но, по сути, выступила самовыдвиженкой, потому что группа ЭПП большинством голосов поддержала Эммануэля Зингериса. Едва ли не впервые был нарушен квотный принцип, выборы не превратились в формальность, а на реальное голосование. Победила госпожа Кіріакідес”, – написала В. Геращенко.
С. Кіріакідес останется на посту председателя ПАСЕ до открытия следующей сессии Ассамблеи в январе 2018 года.
Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кроме того, С. Кіріакідес – третья жена по счету, стала председателем ПАСЕ.
Как сообщалось, 6 октября 2017 года предыдущий президент ПАСЕ Педро Аграмунт написал заявление об отставке, я сославшись на состояние здоровья.
Перед этим Группа Европейской народной партии в ПАСЕ исключила П. Аграмунта из своего состава. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста П. Аграмунта.
Инициатива относительно отставки президента ПАСЕ П. Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П. Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.