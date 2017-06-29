Новый секретарь, декомунізаційна реинкарнация и укус змеи: інформдайджест по четверг
На Черниговщине испекут стейки из мамонта и установят статую Христа.
Сіверянин составил пять самолетов собственными руками.
Змеи атакуют: на Черниговщине ядовитый пресмыкающееся укусил женщину.
Экс-начальник управления образования Куприяненко возглавил черниговский филиал вуза.
«Kozak System» зарядил бешеным драйвом батуринцев.
От Ленина – до Кобзаря: декомунізаційна реинкарнация.
Lady in red вернулась к городского совета с эмоциональным выступлением.
В Чернигове будут считать бездомных животных.
На Черниговщине детей учат выживать в экстремальных условиях. Подробнее в сюжете.
Муниципальную полицию заменят «стражей».
В Черниговском городском совете – новый секретарь и новый регламент. Подробнее в сюжете.
Полицейские искупали своего пса в светомузыкальном фонтане.
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