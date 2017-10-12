Новый рецепт долголетия: 150 минут в неделю делайте это
12.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
После ряда исследований эксперты из канадского Университета Макмастера пришли к выводу, что два с половиной часа (или 150 минут физической активности в неделю снижают риск преждевременной смерти.
В исследованиях канадских ученых были задействованы 130 тысяч жителей из 17 разных стран в возрасте от 35 до 70 лет. Изучался образ жизни людей, их материальная обеспеченность и уровень жизни. Исследование проводилось в течение семи лет. Поэтому физическая активность оказалась главным фактором продления жизни.
Еще один вывод, к которому пришли канадские специалисты, заключается в том, что жизнь также продолжает умеренное голодание, сообщает 24news.