Новый выпускной дресс-код в СОШ № 24
С самого утра вокруг 24-й школы раздается громкая музыка. И хотя непогода помешала педагогам провести праздник Последнего звонка на свежем воздухе, и настроение выпускников не испортился. «Пусть этот дождь будет самой большой неудачей в вашей жизни», – подбодрил выпускников директор школы Юрий Доман. Окончание обучения в 24-й школе празднуют особенно. Уже несколько дней дети ходят радостные и в приподнятом настроении, ведь накануне здесь чествовали юных спортсменов за их достижения. А сегодня гордятся уже учебными успехами своих учеников. На линейке вручили похвальные листы отличникам и благодарности активистам. Среди выпускников таких больше десяти человек. В этом году 30 выпускников начали новую традицию. Специально к празднику одиннадцатикласснице сшили розовые платья, а на головы связали белые банты. А у ребят были розовые бабочки. Все удивительно гармонично. Старшеклассники имели оригинальный и праздничный вид.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым