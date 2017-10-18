Новый ZTE Nubia N1 позиционирует себя как уникальный пример качества и простоты
2017-10-17 21:59
Новый ZTE Nubia N1 позиционирует себя как уникальный пример качества и простоты
ZTE Nubia N1 — интересная новинка в индустрии современной электроники, поражает техническими характеристиками, разнообразием цветовой гаммы и доступностью. А это, как известно, основные критерии покупки такого гаджета.
Качество же и надежность данной модели не прекращает радовать ценителей техники по всему миру и дарить им невероятные впечатления от ежедневного пользования. Уникальный во всем ZTE Nubia N1, цена которого также поражает умеренностью, станет верным другом для каждого, кто сделает правильный выбор при покупке.
ЗТЕ Нубия Н1 — это простой и удобный во всем смартфон. Важнейшее его преимущество — большой 5,5-дюймовый экран, который дарит несравненное качество изображения и поражает яркостью, детализацией и четкостью. Еще один важный факт: устройство может работать в режиме нон-стоп очень долго, ведь он оснащен обновленной и более усовершенствованной батареей на 5000 мач. А это — более двух суток достаточно активного пользования. Данная модель прекрасно подойдет деловым людям, для которых имеют значение время и эффективность работы. Удобство и надежность — главные качества ZTE Nubia N1.
Эффективность процессора — высший уровень качества
Внутренняя начинка устройства также в полном порядке. Смартфон ZTE Nubia N1 имеет:
- 8-ядерный мощнейший процессор.
- Ускоритель 3D с высокой частотой.
- 3 ГБ оперативной памяти.
Также стоит отметить, что основная и фронтальная камеры имеют одинаковое количество мегапикселей — 13 Мп, а значит, качество фото будет на высшем уровне.
Уникальный обновленный дисплей
Современный усовершенствованный дисплей — еще одна причина купить ЗТЕ Нубия Н1. Он сделан в соответствии с передовой технологией LTPS, которая отличается поразительным качеством — высокой яркостью изображения при пониженном потреблении энергии. А высокое разрешение экрана создает очень четкую картинку в любых условиях. При этом нагрузка на сам процессор небольшая, что тоже имеет положительный эффект при расходе заряда батареи.
Экономичность батареи — главный критерий долгой работы
Инновационная технология NeoPower, на которой функционирует смартфон ЗТЕ Нубия Н1, отвечает за существенное сокращение расхода заряда батареи. Технические тесты показали, что устройство может работать без дополнительной зарядки до 3-х дней и 1,5 дня в активном режиме пользования. Зарядка проводится с помощью блока из 2-амперного комплекта. Уже через час она достигает 40%, ну а чтобы зарядить полностью, понадобится чуть больше трех часов. Время работы в режиме разговора — до 60 часов, в режиме ожидания — до 1000 (более 41 дня).
Уникальность нового смартфона
Смартфон ZTE Nubia N1, характеристики:
- Корпус выполнен из прочного металла.
- Увеличенный объем встроенной памяти.
- Основная камера со сверхбыстрым фазовым автофокусом.
- Функция разделения экрана на две рабочие половины с возможностью запуска и качественной работы различных приложений одновременно.
- Универсальный слот, в который можно установить 2 сим-карты или одну основную и карту памяти.
Стиль — в выборе цвета
Еще одна достаточно важная характеристика смартфона ZTE Nubia N1 — разнообразие цветовой гаммы: от классического черного до изысканного серебряного и золотого. Каждый из них будет приятно смотреться в руке и прекрасно дополнит стиль пользователя. А небольшой вес только подчеркнет изящество модели.
«Чудо» современной электроники
Настоящее «чудо» современной техники — смартфон ZTE Nubia N1, купить его — это порадовать себя или своих близких качественным, комфортным и энергоэффективным продуктом, который станет залогом продуктивной работы и отличного отдыха надолго, — а это самое главное при покупке устройства такого типа.