Новый выпуск: Вечерний квартал от 14.10.2017 (видео)
16.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-15 20:51
Новый выпуск: Вечерний квартал от 14.10.2017 (видео)
В новом выпуске развлекательной программы Вечерний квартал зрителей ждало немало шуток, блестящих номеров и просто качественного юмора.
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Премьеры на канале 1+1 продолжаются! Как было известно ранее, зрителей ждут целых шесть новых премьер!
В новом выпуске развлекательной программы Вечерний квартал зрителей ждало немало шуток, блестящих номеров и просто качественного юмора. Отметим, что на себя примерила образ Марички Елена Кравец, которая «на старости лет узнала, что такое оргазм».
Также в новом эпизоде было упомянуто шоу «Меняю жену», а один из актеров предложил отдать свою жену другу-незнакомцу.