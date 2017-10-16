Новый выпуск: Вечерний квартал от 14.10.2017 (видео)

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 20:51

Новый выпуск: Вечерний квартал от 14.10.2017 (видео)
В новом выпуске развлекательной программы Вечерний квартал зрителей ждало немало шуток, блестящих номеров и просто качественного юмора.

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Премьеры на канале 1+1 продолжаются! Как было известно ранее, зрителей ждут целых шесть новых премьер!

В новом выпуске развлекательной программы Вечерний квартал зрителей ждало немало шуток, блестящих номеров и просто качественного юмора. Отметим, что на себя примерила образ Марички Елена Кравец, которая «на старости лет узнала, что такое оргазм».

Также в новом эпизоде было упомянуто шоу «Меняю жену», а один из актеров предложил отдать свою жену другу-незнакомцу.

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