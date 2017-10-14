Новый вирус атаковал крупные компании Беларуси
2017-06-28 17:17
Новый вирус атаковал крупные компании Беларуси
Petya отправился к соседям.
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В МВД Беларуси заявили, что вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира.
Представители крупных белорусских компаний обратились в милицию с сообщениями об атаке вируса Petya. Об этом информирует пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Беларуси, передают Rus.Media.
“Целью мошенников является блокирование ценной информации, в первую очередь, вирусы (например, Petya) угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус есть EXE -Файл, после запуска которого скачать операционную систему невозможно”, – сказано в сообщении.
Как заявил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович, вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира.
“Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы. Поскольку сбор данных, их анализ и меры по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования “выкупа” за дешифровку обращаться в милицию”, – добавил Устинович.
По информации белорусского правоохранительного ведомства, несколько лет назад в стране уже были зарегистрированы обращения жертв кибермошенников, которые специализировались на разработке подобных вирусов-вымогателей.
“Пострадавшими были как физические, так и юридические лица, которые после загрузки зараженных файлов получали уведомления о блокировке операционной системы и требование заплатить деньги. Принцип деятельности прототипов вируса Petya основывался на сканировании открытого RDP-порта, потом методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и отправляли требование выкупа”, – уточнили в МВД Беларуси.