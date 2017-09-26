Новый вид вымогательства в Интернете: хакеры требуют интимные фото!
2017-09-26 20:18
Новый вид вымогательства в Интернете: хакеры требуют интимные фото!
Жаль, что обнаженными фотографиями еще можно расплачиваться за пиво в баре…
Коварство кибермошенников не знает границ! Они не гнушаются ничем: ни похищением фотографий обнаженных знаменитостей, ни публикацией новых серий «Игры престолов»! Обычно хакеры требуют денег за украденную информацию, хотя в случае с фото звезд они руководствовались, по всей видимости, чистым альтруизмом, так как все снимки были размещены на общедоступных сайтах, передает Rus.Media.
Новый вид мошенничества появился два месяца назад, перешагнул все мыслимые пределы. Злоумышленники вымогают у жертв кибератак присылать свои интимные фотографии. Только пользователи могут получить доступ к заблокированному компьютеру или вернуть украденные файлы.
Обычно выглядит это так: на заблокированном экране компьютера появляется окно с текстом, в котором хакеры объясняют, что нужно сделать. А именно: зарегистрироваться на сайте и создать учетную запись. Затем отправить электронное письмо на адрес минимум с 10 фотографиями.
После того, как хакеры убедятся, что фотографии, которые они получили, не подделка (то есть принадлежат именно этому человеку, а не какой-нибудь порнозірці), доступ к компьютеру будет автоматически возвращен.
Откровенные фотографии, полученные хакерами, будет продано в Даркнете. Заразиться вирусом, который уже назвали nRansomware можно через онлайн-порно, спам и бесплатное ПО.