Новый вид обнаженных селфи – с пальцем, взорвал Интернет (фото)
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2016-12-01 08:31
Новый вид обнаженных селфи – с пальцем, взорвал Интернет (фото)
Не долго думая, девушки бросились повторять трюк, а затем к ним присоединились и ребята.
В Японии благодаря одной манги родилось новое селфи-движение. На картинке была изображена обнаженная девушка, которая сделала селфи в зеркале так, чтобы ее грудь и лобок были прикрыты одним пальцем, передает Rus.Media.
Не долго думая, девушки бросились повторять трюк, а затем к ним присоединились и ребята.
Чтобы сделать такое селфи, нужно встать возле зеркала на таком расстоянии, чтобы указательный палец закрывал вытянутый отображения лобка, а отражение пальца закрывала грудь.