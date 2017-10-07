Новый вид мошенничества при покупке недвижимости – Осторожно!
2017-10-07 20:31
Новый вид мошенничества при покупке недвижимости – Осторожно!
СМИ сообщили о новый вид обмана, к которому прибегают мошенники при сделках с недвижимостью.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Кажется, уже были все варианты мошенничества, связанные с продажей жилья. Но нет, новые схемы набирают обороты, отмечает СМИ передают Rus.Media.
Вот свежий пример:
вы покупаете квартиру, отдаете деньги обычному на первый взгляд продавцу, и все, сделка состоялась. Но потом появляется этот же продавец со справкой из психоневрологического диспансера, говорится в сообщении.
Как отмечает корреспондент издания, на мошенника можно подать в суд, но суд скорее всего решит, что психически больной человек не может нести наказание, сделка будет недействительной, суд зобовяже вернуть деньги, но конечно этого не произойдет.
В сообщении ресурса говорится, что мошеннику даже не обязательно иметь справку о психическом заболевании.
Достаточно на момент сделки быть в алкогольном спянінні или под действием наркотиков. Мошенник специально попадается в руки полиции в нетрезвом состоянии, у него отбирают права и фиксируют факт неадекватного состояния. По этой причине сделку признают недействительной. А деньги, якобы, будут потеряны или украдены, пишет автор.
Как говорится, болезнь легче предупредить, чем вылечить. Так что рецепты Вашего спокойствия и уверенности является:
Корреспонденты советуют не поддаваться на желание сэкономить, приобретая квартиру по цене, значительно ниже рыночной, и приглашать психиатра на сделку, поскольку он может дать заключение об адекватности продавца на момент сделки.