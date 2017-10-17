Новый трейлер фильма от Marvel
2017-10-17 11:23
Новый трейлер фильма от Marvel
Черная пантера.
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Наконец фанатов Marvel порадовали свежим трейлером к “Черной пантеры”, который сразу же стал хитом сети!, передает Rus.Media.
Marvel Entertainment еще больше подогревает интерес к будущей ленты про Черную пантеру – одного из первых чернокожих героев американских комиксов. Свежий трейлер менее чем за сутки посмотрели более 4 миллионов раз, и он действительно достоин внимания!
На этот раз промо показало больше драйва, а также внутренних споров, которые оценить полностью можно будет уже в начале следующего года в кино. По сюжету, Черная пантера возвращается домой после событий “Первого мстителя: Противостояние”, где наш герой впервые предстал на публике (и сразу же покорил поклонников). Однако в родном государстве на него ожидает измена и заговор.
Черная пантера – король вымышленной африканской страны Ваканди с именем Т’Чалла. Именно Ваканда имеет немало хранилищ редкого и очень прочного металла вібраніуму. К слову, именно с такого создан щит Капитана Америки.