Новый модный тренд задел нос, и это отвратительно
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-11 19:50
Новый модный тренд задел нос, и это отвратительно
Иногда женщины пытаются придумать что-то новое в моде, но получается что-то похожее на “пауков в носу”.
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Да-да, вам не показалось. Именно идея налепить накладные ресницы на нос возникла в соцсетях, передает Rus.Media. Сначала это пришло в голову одной из китайских блогеров, а тогда трюк повторила популярная модель в Instagram (в шутку, конечно же). Но сеть было не остановить…Выглядит тренд, который лучше не повторять, вот так: