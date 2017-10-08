Новый модный тренд взорвал сеть
2017-10-08 12:15
Новый модный тренд взорвал сеть
Маникюр с кусками проволоки.
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Новый nail-тренд в маникюре взорвал социальную сеть Instagram, передает Rus.Media.
Маникюр уже давно стал средством самовыражения и полотном для современного нейл-искусства, которое порой и удивляет, и завораживает своим арт-подходом к работе.
На этот раз основательница салона маникюра “Unistella salon” Юн Кьюнг Парк создала новый оригинальный и очаровательный маникюр. С помощью золотой проволоки Парк решила создать скульптурные 3D-проекты прямо на ногтях. Среди них – фактурные акценты из проволоки на кутикулах и абстрактные лица.
Каждый маникюр по-своему уникальный и весьма практичный, так как он покрыт прозрачным лаком. Этот новый тренд пришелся по душе любительницам оригинального маникюра. Новый nail-тренд называют “маникюром будущего”.