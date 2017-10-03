Новые правила: Украинцев предупредили о блокировке карт за сомнительный заработок
2016-02-25 10:47
Новые правила: Украинцев предупредили о блокировке карт за сомнительный заработок
В НБУ объяснили, что активный мониторинг пов*связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться в схемах по обналичиванию незаконных денег через физических лиц.
Национальный банк Украины усложнил жизнь клиентам коммерческих банков, поскольку теперь банки на законных основаниях могут заблокировать платежные карты своих клиентов, подозревая их в получении доходов сомнительного происхождения. Об этом сообщает Сегодня.
Такие действия банки объясняют тем, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов (постановление №417 “Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга”). При неявке граждан для проверки банк имеет право заблокировать счет и снять блокировку только после личного общения с его владельцем.
В НБУ объяснили, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться в схемах по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн. Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.
“Это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать”, – заявили в НБУ.
Финансовый аналитик Игорь Шевченко говорит, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, поскольку не работает основной источник доходов – кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и сократят качество обслуживания и, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги. “Например, повысится стоимость инкассации наличных денег (сейчас 0,15% от суммы), снять без комиссии кэш в банках-партнерах можно будет только один-два раза в месяц, последующие снятия платные и так далее”, – отметил он.
Кроме того, эксперты предупреждают о некоторых уловках и хитростях, к которым могут прибегать банки для дополнительного заработка. Чтобы избежать дополнительных расходов, клиентам советуют внимательно читать даже мелкий шрифт в договорах и уточнять все вопросы заранее.
Не продают валюту и блокируют карты
Почти год НБУ для стабилизации курса гривны сохраняет ограничения на продажу валюты коммерческими банками и обменными пунктами – в день в одни руки на сумму не более 3 тыс. грн. Сейчас ситуация обострилась в связи с ростом курса евро. Купить 100 евро теперь невозможно, а мелких банкнот в обменниках нет. Для выхода из такого положения эксперты советуют иметь запас мелких купюр, чтобы дать сдачу кассиру (формально вам продадут, например, 95 евро).
Также банк может неожиданно заблокировать карту клиента, если увидит, что списание денег происходит за рубежом, особенно при снятии больших сумм (от $ 100-200). Чтобы избежать проблем, стоит перед поездкой предупредить по телефону менеджера банка об этом и согласовать с ним лимит расходов.
Штрафы за перебор денег и потерю карты
Практически все банки предлагают клиенту такую услугу, как кредитный лимит – то есть возможность взять у своей зарплатной карточки определенную сумму в долг через банкомат (обычно от 1 до 5 тыс. грн). При этом часто банки умалчивают о плате за такой долг, но он составляет 0,3-0,5% в день, а в пересчете на год получается 109-182%. То есть, взяв на месяц в долг 1000 грн, придется через месяц вернуть на 110-150 грн больше.
Что касается утерянных карт, то за восстановление ее в течение недели многие банки примут до 100 грн штрафа. А потеря ее за границей и экспресс-выпуск новой за два дня обойдется в 1800-2000 грн. Столько же могут взять за срочное снятие денег без карты.
Запрет на “достроковість” и пустые карты
В некоторых банках практикуют запрет на досрочный возврат кредита, не желая терять заработок в виде недополученных процентов. Это актуально для клиента, который взял потребительский кредит (покупка бытовой техники), поскольку там проценты превышают 100% годовых, а соответственно возврат займа раньше срока ему очень выгодно. Зная, что запрет незаконен, банки идут на хитрости: в договоре они прописывают штраф за погашение кредита раньше срока, ожидая, что клиент либо не знает своих прав, или не захочет идти в суд через 300-500 грн переплаты. Еще одна хитрость: плата за обслуживание карты, на которой нет денег. За просрочку оплаты – штраф, который до конца срока действия карты может вырасти до сотен гривен. Взыскать его могут через суд.
Отказ через место прописки клиента
За последний год почти не одалживают жителям Донецкой и Луганской областей, даже если они зарегистрированы (прописаны) на контролируемой Украины территории. Прежде всего, это беззалоговые потребительские кредиты, даже под высокие проценты – 60-80% годовых.
Высокие комиссии и псевдострахования
Еще одним источником дохода банков являются высокие комиссии за обслуживание кредита (порой до 20% от суммы, выдаваемой в долг) и изъятия части займа как страхование жизни и здоровья клиента, который взял в долг у банка. Но если комиссия чаще всего прилагается к ежемесячных выплат по телу кредита (хотя по потребительским кредитам она как правило одноразовая), то сумма на страховку изымается сразу.
Например, если клиент взял в долг 30 тыс. грн, а на руки получил 28 тыс. грн, то другое – страховой платеж. Нововведением является и псевдострахования клиентов “от всего”, вплоть до смерти и неизлечимой болезни, при покупке валюты (без страховки ее не продадут). Покупатель $100 платит дополнительно 10-20 грн в обмен на договор страхования, по которому, в случае наступления страхового случая, ему или наследникам выплатят 1-2 тыс. грн.