Новые исследования ученых разоблачают вселенский обман – рыбий жир
2017-10-01 21:27
Новые исследования ученых разоблачают вселенский обман – рыбий жир
«Ложечку за маму», или о рыбий жир как плацебо.
Не все так просто с этим рыбий жир!, передает Rus.Media.
Недавно международная группа ученых в очередной раз показала, что «фармацевтический» рыбий жир не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сомнения в возможностях этого вещества высказываются не впервые, однако миф о его пользе и раньше жив.
Рыбий жир наряду с растительным маслом считается основным источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Эти кислоты слабо или совсем не синтезируются организмом человека, поэтому получать их можно в основном из пищи. В медицине рыбий жир рассматривается как средство борьбы с истощением организма (например, при туберкулезе) и укрепление сердечно-сосудистой системы.
Мысль о способности рыбьего жира укреплять сердечно-сосудистую систему восходит к 1973 году, когда британские ученые показали, что эскимосы Гренландии, рацион которых строится вокруг жирной рыбы, редко сталкиваются с инфарктом, инсультом и атеросклерозом. Поэтому рыбьим жиром, который до тех пор назначали детям для нормального роста), впервые заинтересовались взрослые.
Исследования последующих лет частично подтвердили пользу омега-3-полиненасыщенных жирных кислот для стареющего организма. В 2000-х годах власти США официально признали, что рыбий жир может снижать риск ишемической болезни сердца, а власти Канады — его важность для развития мозга. При этом веществе определили допустимую дозу — не более трех граммов в день.
Однако с 2005 года ученые все чаще сообщают о неэффективности рыбьего жира в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Так, эксперименты показывают, что возможности омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в борьбе со старением мозга не превышают ресурсы плацебо. Вскоре в рыбьем жире усомнились и чиновники, заявив, что польза от него остается неясной.
Проверка на гемодиализе
В новой работе ученые из Австралии, Новой Зеландии, Малайзии и Соединенного Королевства провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование на 576 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Дело в том, что одним из наиболее опасных осложнений этого заболевания является дисфункция сосудов, риск которой повышает гемодиализ — метод внепочечного очищения крови.
При подготовке к гемодиализу в руке пациента создается артериовенозная фистула, которая непосредственно соединяет вену и артерию. При неблагоприятных обстоятельствах в фистуле может возникнуть тромбоз, причем сама процедура гемодиализа повторяется три раза в неделю. Поэтому пациенты с почечной недостаточностью нуждаются в универсальных безопасных тромболитиках.
Принцип внепочечного очищения с помощью фистулы / ©Verrazano Vascular Associates
В рамках эксперимента авторы разделили участников на три группы. За день до создания фистулы первая группа начала прием порошкового рыбьего жира (четыре грамма), вторая — порошка аспирина (100 мг), третья — плацебо. Прием препаратов повторялся ежесуточно по произвольной схеме 12 недель. Затем в течение 12 месяцев ученые наблюдали состояние пациентов.
Результаты показали, что неудачи при создании фистулы за год коснулись 47 процентов пациентов, которые принимали рыбий жир, и 47 процентов пациентов, употреблявших плацебо. При сравнении плацебо и аспирина показатель составил 43 и 45 процентов соответственно. Во всех группах наблюдалось идентичное число случаев тромбоза (60-61 процент) и отказа от катетеризации (39-40 процентов).
Ни объективных, ни субъективных улучшений рыбий жир не привел: частота тромбозов и отказа от процедур во всех группах была одинакова. По мнению авторов, это снова доказывает неэффективность омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, когда речь идет о профилактике сосудистых заболеваний. Вместе с тем они не исключают, что проблема кроется в способе доставки соединений.
Капсулы и добавки
В чистом виде рыбий жир обладает неприятным привкусом. Чтобы ее смягчить, технологи упаковывают активные вещества, входящие в состав рыбьего жира, в желатиновые капсулы или биологически активные добавки (БАД). Годовой оборот этого рынка только в США составляет 1,2 миллиарда долларов. Иногда соавторы публикаций о пользе рыбьего жира признаются в связях с производителями.
Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении о том, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты важные для развития организма человека. Кроме того, некоторая корреляция между систематическим потреблением жирной рыбы и состоянием сосудов все-таки прослеживается, хотя то, связанные с этим омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, неизвестно.
Другими словами, морепродукты могут приносить пользу сердечно-сосудистой системе, тогда как БАД или капсулы с рыбьим жиром в этом вопросе не более эффективны, чем плацебо. Очевидно, одним из основных бенефициаров в легенде о целебных капсулах и добавках являются фармацевтические компании.
С другой стороны, право на самовнушение у человека пока никто не забирал.