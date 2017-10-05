Новые фото Надежды Грановской очаровали сеть
2017-10-05 09:46
Новые фото Надежды Грановской очаровали сеть
Бывшая солистка “ВИА Гры” Надежда Мейхер-Грановская не перестает удивлять многочисленных поклонников своими талантами.
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На этот раз поводом для очередной очарования стали фотографии танцующей звезды, передает Rus.Media.
Надежда Грановская опубликовала на своей странице в Instagram подборку новых фото, на которых она запечатлена в момент танца. На одних снимках звезда отдается власти музыки в одиночестве, на других компанию ей составляет знаменитый партнер – хореограф Павел Ивлюшкин. Фотографии, выполненные в черно-белой стилистике, оказались настолько сказочными, что многочисленные поклонники певицы рассыпались в восторженных комментариях.
Фанаты заявили, что Надежда очень красивая, чувственная и искренняя женщина, которая достойна восхищения. Партнера певицы Івлюшкіна фолловеров назвали гениальным человеком с большим талантом и вселенской душой. Снимки собрали огромное количество лайков и еще больше комментариев.