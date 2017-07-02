Новые цены за свет удивят украинцев
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
1 июля, вступает в силу постановление Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг о росте оптово-рыночной цены на электроэнергию на 1,8%.
На 2017 год установлена оптовая цена на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы.
1-2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы — 1365,72 грн/МВт — час.
Таким образом, следует ожидать роста стоимости электроэнергии и для населения.
Кроме того, «Нафтогаз» Украины снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июнем — с 7430 до 7208 гривен за тыс. кубометров.
Максимальная цена снизится на 2,9% — с 8250 до 8008 грн.
Источник: «Знай.иа»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым