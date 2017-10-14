Новость от недремлющих ученых: спать в полете опасно
2017-10-14 21:03
Новость от недремлющих ученых: спать в полете опасно
И не только, если ты пилот за штурвалом.
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В чем, по-твоему, самая большая опасность авиаперелетов? Что самолет захватят террористы? Что он упадет и разобьется? Что на обед не достанется фуа-гра и придется давиться крабами? Ученые из Гарвардской медицинской школы с тобой бы поспорили. Они убедительно доказали, что в полете страшно опасен … сон!
Если при наборе лайнером высоты или снижения в тебя закладывает уши, крепись: ты в зоне риска. Внутри и снаружи уха давление разное, этим и вызвано неприятное ощущение. Чтобы избавиться от него, нужно открыть в ухе тонкий канал (по-научному — евстахиеву трубу), а для этого зевнуть или глотнуть.
Но, сам понимаешь, одно из двух: или спать, или зевать. Задремал — извини, есть угроза, что этот самый канал заблокируется наглухо. Если такое случится на непродолжительное время, то отделаешься всего-навсего баротравмою. А загостишься в царстве Морфея надолго — рискуешь пригреть инфекцию, которая спровоцирует образование жидкости за барабанной перепонкой. Тогда последствия могут быть очень печальные: адова боль и проблемы со слухом.