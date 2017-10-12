Новость о любовника Наташи Королевой всколыхнула Интернет
12.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-12 17:27
Новость о любовника Наташи Королевой всколыхнула Интернет
В шоке не только певицы, но и ее коллеги, – СМИ показали, как выглядит новая страсть артистки.
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С симпатичным молодым парнем 44-летнюю Королеву стали видеть гораздо чаще. Певица уже не выкладывает в соцсетях совместные фото с 47-летним мужем Сергеем Глушко, более известным как стриптизер с творческим псевдонимом “Тарзан”, сообщает “Rus.Media”.
Некоторые источники из российского шоу-биза уверяют, что Королева пока не хочет публично комментировать новый роман, но в жизни певицы грядут большие перемены.
Имя нового кавалера Королевы – Герман Титов, это молодой композитор.