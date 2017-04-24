Новогодние елки готовят с весны
Хорошая елка требует тщательного ухода. Для того, чтобы вырастить симметричную новогоднюю красавицу, надо приложить усилия. В лесных хозяйствах Черниговщины специалисты знают, как вырастить ликвидное дерево и дополнительно наполнить бюджет учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Нежинское лесное хозяйство» Начало апреля – период формирования кроны елки. Для того чтобы дерево стало пышным и симметричным ему придают форму. В государственном предприятии «Нежинское лесное хозяйство» ежегодно отводят под новогодние деревья 5 гектаров земли. По словам главного лесничего Владимира Костырко, реализация новогодних деревьев – это дополнительный заработок для хозяйства. Ежегодно лесхоз в среднем продает до 2 тысяч штук елок и сосенок. По сбыту продукции хозяйство в среднем зарабатывает около 100 000 гривен. В целом же под новогодними деревьями в Нежинском лесхозе занято 54 гектаров лесного фонда.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым