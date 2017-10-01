Новое впечатляющее фото от Хаббла (фото)
2017-10-01 10:38
Новое впечатляющее фото от Хаббла (фото)
В центре многочисленной группы галактик, расположенной в направлении созвездия Волосы Вероники, находится галактика, окруженная роем звездных групп.
Мощнейший космический телескоп на сегодняшний день похвастался новым изображением, передает Rus.Media.
В центре многочисленной группы галактик, расположенной в направлении созвездия Волосы Вероники, находится галактика, окруженная роем звездных групп. NGC 4874 – это гигантская эллиптическая галактика, которая примерно в десять раз больше, чем наш собственный Млечный Путь.
Мощная гравитация галактики обеспечивает то, что она способна удерживать более 30 000 шаровых скоплений, а это во много раз больше, чем любая другая галактика, которую мы знаем.
На увиденном изображении космический телескоп имени Хаббла лучше всех бросается в глаза именно объект NGC 4874. Это самый яркий объект, расположенный справа и рассматривается как яркое звездообразное ядро, окруженное туманным ореолом. Несколько других галактик группы также видно на фото. Они похожи на летающие тарелки, которые танцуют вокруг NGC 4874.
Однако самая потрясающая особенность этого изображения – это многочисленные яркие шаровые скопления, каждое из которых содержит несколько сотен тысяч звезд.