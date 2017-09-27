Новое слово в роскоши: Vision рассекречен Mercedes-Maybach 6 Cabriolet (Фото)
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2017-08-25 15:55
Новое слово в роскоши: Vision рассекречен Mercedes-Maybach 6 Cabriolet (Фото)
Mercedes-Benz представила роскошный концепт Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.
На создание двухместного кабриолета дизайнеры вдохновились старинными автомобилями, добавив к их роскоши концептуальные решения и современные технологии, передает Rus.Media. Гламурный кабриолет – это новая классика и яркий пример дизайнерской философии бренда под названием Sensual Purity (Чувственная чистота), которая основывается на отказе от сложных форм в пользу простых и изящных линий.
В прошлом году была представлена первая модель концептуальной линейки – четырехместное купе Mercedes Vision-Maybach 6, который стал прототипом нынешнего кабриолета. Особых отличий, кроме складной крыши, в новинке нет. Ей присущ тот же монументальный дизайн, обтекаемые линии и размеры: 5700 мм в длину, 2100 мм в ширину. Под двухстворчатой крышкой капота разместилось багажное отделение, укомплектованное фирменными зонтиками, посудой, столовыми приборами и всем необходимым для пикника.
Не менее инновационный и неординарный салон автомобиля. В его дизайне сплелись новые технологии и двухцветное оформление: белый с голубой подсветкой. Кроме того, особый шик дарят хромированные вставки. Приборная панель – виртуальная. Большой дисплей проецирует информацию на лобовое стекло.
Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet – электрокар. Мощность силовой установки составляет 550 кВт (750 к.с.). На одном заряде аккумулятора он может проехать более 500 километров согласно европейскому циклу NEDC, а по данным американского стандарта ЕРА – 320 км. До сотни кабриолет разгоняется менее четырех секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кабриолет оснащен технологией быстрой зарядки, которая позволяет за пять минут получить достаточно заряда для преодоления 100 км.
Автомобили Mercedes Vision-Maybach позиционируются как шоу-кары для демонстрации возможностей и будущего подразделения. Но, не исключено, что в ближайшие годы концепты превратят в серийные модели, которые станут достойными конкурентами Rolls-Royce, Bentley, Maserati и другим брендам.