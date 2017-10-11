Новое исследование показало, что Луна когда-то имел атмосферу
2017-10-09 10:43
Новое исследование показало, что Луна когда-то имел атмосферу
Новое исследование NASA показало, что 3-4 миллиарда лет назад Месяц имел атмосферу. ЕЕ создали интенсивные вулканические извержения, которые происходили на спутнике в то время.
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Через мощные извержения вулканов газы производились быстрее и скапливались над поверхностью спутника, ведь такое их количество не могла сразу вылететь в космос. Следы этих извержений можно увидеть и с Земли: темные поверхности вулканического базальта, которые заполняют огромные пространства импактных бассейнов, которые называют лунными морями. Эти моря образовались, когда внутренняя часть Месяца была горячая и создавала шлейфы магмы. Они иногда пробивали поверхность спутника и растекались на сотни километров. Анализ образцов с Apollo обнаружил, что магма содержала такие вещества как монооксид углерода, компоненты для воды, серы и других летучих веществ.
Новое исследование провели доктор Дебра Нідхам (научный сотрудник из Центра космических полетов NASA) и доктор Дэвид Крінг (старший научный сотрудник LPI). Ученым удалось рассчитать количество газов, что поднимались над поверхностью Луны. Ученые также продемонстрировали, как испарения накапливались вокруг Луны и сформировали переходную атмосферу. Наиболее плотной она была во время пика вулканической активности Луны примерно 3,5 миллиарда лет назад. После образования атмосфера существовала около 70 миллионов лет, пока не вылетела в космос.
Исследуемые образцы были собраны в бассейнах моря Ясности и моря Дождей. Они были заполнены лавой примерно 3,5 и 3,8 миллиарда лет назад. Эти извержения дали мощные импульсы для образования огромные количества газов. Часть из них досталась полюсов Луны, где, вероятно, осталась в виде льда. Как отметил доктор Дэвид Крінг:
“Эта работа кардинально меняет наши взгляды на месяц от безвоздушного скалистого тела к телу, которое раньше было окружено атмосферой более широкой чем та, что окружает Марс сегодня”.
Когда Месяц имел такую атмосферу, он находился в 3 раза ближе к Земле, чем сегодня и выглядел втрое больше в небе!
Это открытие имеет важное значение для будущей программы по колонизации Луны. Летучие вещества, задержаны в ледяных месторождениях на полюсах спутника, могут быть использованы для обеспечения астронавтов топливом и воздухом. Результаты исследования были опубликованы в журналах Earth и Planetary Science Letters.