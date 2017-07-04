Новое исследование: чтобы похудеть, нужно спать
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Спи, якщл мечтаешь похудеть, сообщает сайт Наша мама.
А виновники этого: лептин и грелин – коварные гормоны, отвечающие за чувство голода и сытости. Во время достаточного, спокойного сна, уровень лептина (подавляет аппетит) растет, а грелина (возбуждает аппетит) – снижается.
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Когда ты мало спишь, этот хрупкий баланс нарушается; твой организм вырабатывает меньше лептина и больше грелина, в результате чего ты голодная и раздраженная. Ну а правильная поза во время сна, на спине или на левом боку, обеспечит тебе плоский живот. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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