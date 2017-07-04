Новое исследование: чтобы похудеть, нужно спать

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Спи, якщл мечтаешь похудеть, сообщает сайт Наша мама.

Как показывают многочисленные исследования, достаточный сон (примерно 7,8 часов) – твой главный козырь в борьбе с лишними килограммами. Отдельное исследование, проведенное в Университете Чикаго и Университете Пенсильвании, например, показали, что люди с нарушениями сна больше страдают от лишнего веса, чем те, которые хорошо отдыхают.

А виновники этого: лептин и грелин – коварные гормоны, отвечающие за чувство голода и сытости. Во время достаточного, спокойного сна, уровень лептина (подавляет аппетит) растет, а грелина (возбуждает аппетит) – снижается.

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Когда ты мало спишь, этот хрупкий баланс нарушается; твой организм вырабатывает меньше лептина и больше грелина, в результате чего ты голодная и раздраженная. Ну а правильная поза во время сна, на спине или на левом боку, обеспечит тебе плоский живот. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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