Новгород-Северский активист требует «декомуни зиро вать» Замковую гору
Общественный активист и журналист из Новгорода-Северского Борис Домоцкий в соцсети Facebook опубликовал пост-возмущение.
«Кажется, настало время вылезти из тайных погребов тем, что прилагали усилия и на территории Новгород-Сиверщины до 2013 года с утверждения здесь духа Московщины. И для начала – убрать с Замковой горы, где начала Новгорода-Северского, их знаковые метки на каменюке – бренды агрессора. Словом, те коллаборационисты, которые устанавливали, имеют прочь забрать себе домой! Ибо если самим все равно, зато национально сознательные гости спрашивают: для чего здесь символы враждебной Московии и как они здесь оказались? Или не так?», – говорится в сообщении.
ЧЕline заинтересовало, о чем именно идет речь, поэтому связались по телефону с автором. Он рассказал, что за несколько лет назад, еще до Євромайдану и АТО, в Украину, в частности до Новгорода-Северского приезжали байкеры – «Ночные волки» Путина. И здесь им помогали некоторые местные люди.
«В знак, что стоит на Замковой горе вмонтировали символику этих «волков». Есть там также эмблема одной из мощных путинских нефтяных компаний, что финансирует эти духовные авантюры. То есть чисто российская враждебная, агрессивная символика.
Поэтому обращаюсь к совести тех, кто способствовал установлению этого безобразия. Пусть заберут эти знаки себе на память», – сказал Борис Домоцкий.
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