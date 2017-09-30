Новенький iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
30.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-29 20:43
Новенький iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
Инцидент произошел через три дня после покупки устройства.
В Тайване у местной жительницы по имени Ву из Тайчжун-Сити взорвался iPhone 8 Plus во время зарядки оригинальным зарядным устройством. По информации СМИ, смартфон проработал три дня после покупки, прежде чем выйти из строя, передает Rus.Media.
Сообщается, что смартфон был поставлен на зарядку при 70-процентном заряде батареи, и через три минуты взорвался. В результате у гаджета отделилась задняя панель. Сейчас гаджет отправлен на завод для расследования и установления причин взрыва. Этот случай является единичным и не дает оснований предполагать массовый сценарий.