Новейший лайфхак, как уснуть быстро и без снотворных
2017-09-20 14:02
Новейший лайфхак, как уснуть быстро и без снотворных
Возможно, производители снотворных уже ищут канадского врача Луса Бодойна из Университета Саймона Фрейзера, который осмелился поделиться этим новым трюком.
Так почему же хороший врач Лус опасается, что коварные фармацевты жаждут его крови? Дело в том, что Бодойн придумал, как он считает, способ заснуть за несколько минут.
Суть трюка проста до безобразия.
Итак. Тебе надо обмануть мозг, вызвав состояние, при котором обычные мысли заменяются зрительными образами. Например, выбираешь любую букву алфавита, придумываешь слово на нее, потом візуалізуєш и придумываешь историю с этим образом. То есть даже если твой выбранный образ — овца, не надо ее считать, а надо наблюдать за ней и пусть она занимается чем хочет.
И чем абсурднее будут его поступки, тем лучше. Пусть она подает в суд на плохую стрижку, выбирает маринад для шашлыка и вообще ведет насыщенную жизнь. Ты не успеешь даже зевнуть, как уснешь. Попробуй!