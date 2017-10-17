Новейшие российские С-400 оказались грудой металлолома вокруг Дамаска
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-16 22:23
Новейшие российские С-400 оказались грудой металлолома вокруг Дамаска
Авиация Израиля добила ПВО вокруг Дамаска
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ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО сирийских правительственных сил после того, как были обстреляны, когда проводили разведку в небе над Ливаном. Об этом сообщили израильские военные в понедельник, передают Rus.Media.
Согласно данным СМИ, самолеты ВВС Израиля вышли из эпизода без повреждений. Батарея, по которой был нанесен удар, располагалась в 50 километрах на восток от Дамаска.