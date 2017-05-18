Новая жизнь для старой БМП
В конце 1990-х годов киевский Научно-технический центр артиллерийско-стрелкового вооружения разработал вариант серийной модернизации БМП-1 с оснащением одноместным боевым модулем КБА-105 «Шквал». Новый вариант получил название БМП-1У. Модуль «Шквал» использует установку 30-мм автоматической пушки ЗТМ-1 или ЗТМ-2, 7,62-мм пулеметы КТ-7,62, 30-мм автоматического гранатомета АГ-17 и комплекса противотанкового управляемого вооружения Р-2 «Бар« Премьер »или« Конкурс »в сочетании с различными вариантами оптико-телевизионного прицельного комплекса украинского производства. Модернизация велась силами «Житомирского бронетанкового завода». В 2001-2002 годах Вооруженным силам Украины было поставлено несколько единиц модернизированных БМП-1У, использовавшиеся в основном для парадов. Летом 2008 года 15 модернизированных БМП-1У были поставлены Грузии, и почти все эти машины были захвачены русскими войсками в ходе пятидневной войны. К 2014 году парии модернизированных БМП-1У были также поставлены Чада (не менее 42 машин) и Туркмении. С началом войны в Донбассе специалисты начали работу над новой модификацией БМП-1УМ, которая была представлена на выставках «Оружие и безопасность-2015» и «Defense and security 2015». По словам начальника инженерного центра житомирского предприятия Сергея Громова, еще на этапе проектирования модификации БМП-1УМ были учтены все недостатки «бэхи», выявленные в ходе проведения АТО на востоке Украины. В новой модификации БМП-1 сделали акцент на улучшении динамических качеств, усилении бронезащиты, повышении безопасности личного состава, увеличении огневой мощи, повышении маскировочных свойств и других важных технических характеристик машины в бою. Так, двигатель УТД-20 заменили на современный украинский дизельный ОТД-2 с турбонаддувом. По сравнению с УТД-20, отечественный двигатель ОТД-2 мощный на 100 лошадиных сил. Для улучшения эргономики десантное отделение подверглось перепланировке, а его потолок был повышен на 15 сантиметров. Кроме того, задние двери этого отсека оборудовали механическим приводом. Это дает возможность десанта быстрее покидать боевую машину в случае необходимости. Не менее важной для десанта позитивным изменением в конструкции БМП-1УМ стал выхлопной тракт. В обычной модификации он направлялся вверх. Это создавало демаскувальний эффект, ведь позволяло противнику проявлять машину на расстоянии. А еще наносило немалый дискомфорт бойцам, которые ехали на броне рядом с выхлопной трубой. Солдаты были вынуждены дышать газами, им в лицо летели брызги масла. В новой боевой машине с помощью двухконтурного дефлектора выхлопной тракт удалось направить вниз и обратно. Важно, что такая компоновка не сказывается на ходовых качествах машины. В модернизированной боевой машине изменена система люков. Это дает возможность прикрытым броней бойцам обслуживать вооружение и заменять противотанковые ракеты на направляющих контейнерах. Также в машине реализован проект аварийного поворота пушки назад. Для эвакуации раненого наводчика-оператора теперь не надо вылезать на броню – это можно осуществить изнутри и переместить пострадавшего в десантный отдел. Большое внимание при модернизации машины уделено усилению бронезащиты и ее защищенности от вражеских тепловизоров. Так, на броневые листы переднего трансмиссионного отдела нанесено специальную краску, которая на 30-40% снижает теплорозсиювання от корпуса машины, чем уменьшает температурную разницу и усложняет задачу враждебным тепловизора. Кроме основного броневой защиты, на БМП-1УМ установлено динамическую броню. А для повышения безопасности личного состава дополнительно добавлено еще и арамидных подложку, имеющий толщину до 1,5 см в разных местах. Кстати, она одна выдерживает прямое попадание 7,62 мм бронебойно-зажигательной пули Б-32. Также в машине на 20 см увеличено поплавок. Благодаря этому БМП-1УМ лучше держится на плаву. Кроме того, он играет роль противокумулятивные рассеивающего экрана при попадании в борт выстрела из РПГ-7. На модернизированной версии БМП установлено значительно более мощное вооружение. Теперь на ней боевой модуль “Шквал”: 30 мм пушка, ПКТ 7,62, гранатомет АГС-17 или КБА-117, две противотанковые ракеты «Барьер». Кстати, боекомплект ракет увеличен – 2 готовы к бою, еще 4 находятся в боеукладци. В предыдущей модификации модуля их было только четыре. Еще один важный нюанс модернизации БМП – если в машине сел аккумулятор или выведена из строя проводка, предусмотренный механический спуск пушки. Также на БМП-1УМ установлено модернизированный прицел командира ТКН-3Б с высокочувствительными камерами, не боится засветки от вспышек ночью. Он имеет возможность изменения фокусного расстояния, несколько режимов работы в зависимости от освещения. Житомирский заводчанам удалось достичь трансформации изображения на видеомониторы соседних машин.
Это очень важно при передаче оперативной информации, ведь не нужно передавать координаты и объяснять, какая цель находится в поле зрения. Кроме того, при необходимости изображение может ретранслироваться далее по командным звеньях. Также модернизированный прицел позволяет хранить информацию для дальнейшего воспроизведения и фактически превращается в некую черный ящик боевой машины, как в самолетах. А установленная на машине навигационная аппаратура позволяет осуществлять ориентирование на местности и видеть своих соседей с привязкой к карте. После прекращения производственной кооперации с предприятиями Российской Федерации на базе житомирского завода налажено производство запчастей для БМП-1. О поставках БМП-1УМ в армию информация крайне ограничена. Так, в 2015 году планировалось закупить 50 бронемашин, были закупки также в 2016 году.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым